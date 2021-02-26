Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) начинает еженедельный мониторинг наличия и стоимости продуктов и лекарств первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ФПБ.

Профсоюзы на постоянной основе ежемесячно анализируют цены на социально значимые товары. А в связи с постановлением правительства «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» мониторинг ценовой ситуации на потребительском рынке будет проводиться каждую неделю.

Напомним, вопрос о необходимости введения ограничительных мер на рост цен профсоюзы поднимали с начала этого года, поскольку анализ ценовой ситуации выявил существенное повышение стоимости ряда товаров. В результате правительство приняло постановление, в соответствии с которым с 1 марта рост цен на продукты и лекарства первой необходимости не должен превышать 0,2% в месяц. Превышение установленной планки будет возможно только при наличии объективных причин и после согласования специальной комиссией при Совете Министров.

«В перечень, прописанный в документе, включены продукты, которые людям нужны практически каждый день, а также наиболее востребованные лекарства. Они должны быть доступны для всех. Поэтому в каждом районе определен список магазинов и аптек, в которых представители профсоюзов раз в неделю будут проверять фактическое наличие, ассортимент и запасы этих товаров, – подчеркнули в ФПБ. – Также будет проводиться еженедельный сравнительный анализ цен по каждой позиции из этой группы продуктов и медикаментов. Выявленные случаи отдельных или системных нарушений будут оперативно рассматриваться в соответствующих ведомствах».