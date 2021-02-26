|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФПБ НАЧИНАЕТ МОНИТОРИНГ НАЛИЧИЯ И СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВ
18:19 26.02.2021
Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) начинает еженедельный мониторинг наличия и стоимости продуктов и лекарств первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ФПБ.
Профсоюзы на постоянной основе ежемесячно анализируют цены на социально значимые товары. А в связи с постановлением правительства «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» мониторинг ценовой ситуации на потребительском рынке будет проводиться каждую неделю.
Напомним, вопрос о необходимости введения ограничительных мер на рост цен профсоюзы поднимали с начала этого года, поскольку анализ ценовой ситуации выявил существенное повышение стоимости ряда товаров. В результате правительство приняло постановление, в соответствии с которым с 1 марта рост цен на продукты и лекарства первой необходимости не должен превышать 0,2% в месяц. Превышение установленной планки будет возможно только при наличии объективных причин и после согласования специальной комиссией при Совете Министров.
«В перечень, прописанный в документе, включены продукты, которые людям нужны практически каждый день, а также наиболее востребованные лекарства. Они должны быть доступны для всех. Поэтому в каждом районе определен список магазинов и аптек, в которых представители профсоюзов раз в неделю будут проверять фактическое наличие, ассортимент и запасы этих товаров, – подчеркнули в ФПБ. – Также будет проводиться еженедельный сравнительный анализ цен по каждой позиции из этой группы продуктов и медикаментов. Выявленные случаи отдельных или системных нарушений будут оперативно рассматриваться в соответствующих ведомствах».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2021
Курсы в банках
на 26.02.2021
Конвертация в банках
на 26.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте