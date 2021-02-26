ЭКОНОМИКА РБ

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 16,54% АКЦИЙ ОАО «ПМК-4» СОСТОИТСЯ 31 МАРТА

18:11 26.02.2021 Минский областной исполнительный комитет 31 марта 2021 г. проводит аукцион по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находящихся в собственности Минской области акций открытого акционерного общества «ПМК-4» (Заславль, ул. Советская, 118). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, размер уставного фонда ОАО «ПМК-4» составляет 18012 рублей, или 36024 акции номинальной стоимостью 0,5 рубля. Государству принадлежит 5958 акций, или 16,54% уставного фонда общества. К продаже на аукционе предлагаются 5958 акций уставного фонда ОАО «ПМК-4». Начальная цена продажи пакета акций – 235 102,68 рубля, стартовая цена продажи – 246 899,52 рубля.