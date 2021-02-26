Экономический суд Витебской области рассмотрел заявление должника – открытого акционерного общества завод «ВИЗАС» об экономической несостоятельности (банкротстве).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в обоснование поданного заявления должник указал, что работает с убытками, неплатежеспособность приобретает устойчивый характер, денежные поступления не позволяют в установленные сроки исполнить платежные обязательства и обязательства, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений

Вместе с тем в ходе проведенных судебных заседаний установлено, что комплекс мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства), утвержденных постановлением Совмина № 785 от 4 сентября 2013 года, не выполнен в полном объеме.

Кроме того, должник не обосновал невозможность удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, не представил документы, подтверждающие его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, что является основанием для возвращения заявления в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

В результате заявление открытого акционерного общества завод «ВИЗАС» об экономической несостоятельности (банкротстве) и приложенные к нему документы 2 февраля 2021 года возвращены заявителю.

Определение экономического суда Витебской области не обжаловалось и 24 февраля 2021 года вступило в законную силу.