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ЭКОНОМИКА РБ
В 2020 ГОДУ ЧИСЛО АБОНЕНТОВ СЕТИ GPON В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 2,74 МЛН
17:51 26.02.2021
В 2020 г. число абонентов сети GPON в Беларуси увеличилось на 155,5 тыс. и достигло 2,74 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», количество абонентов платформы IMS достигло 3,61 млн, абонентов широкополосного доступа — 2,7 млн, абонентов телевидения ZALA – 2,44 млн.
В прошлом году построено и введено в эксплуатацию 5911,7 км волоконно-оптических линий связи.
В 2020 г. усилия национального оператора были сконцентрированы на создании цифровой инфраструктуры. Продолжалось строительство волоконно-оптических линий связи на базе технологии GPON. Предприятие полностью обеспечило подходом по волоконно-оптическому кабелю все населенные пункты Беларуси, в которых насчитывается 100 и более домохозяйств. Сейчас ведется строительство сетей к населенным пунктам с числом домохозяйств от 50 до 100. Более 56 % из них уже имеют подход по волоконно-оптическому кабелю. Оптика внедряется и в кварталах индивидуальной застройки, прежде всего в областных центрах и городах, где проживает более 80 тыс. жителей.
Прошедший год ознаменован важным для «Белтелекома» событием — предприятие успешно провело тестирование сети 5G. Испытания новой технологии проводились в двух тестовых зонах. Первая локация была развернута в индустриальном парке «Великий камень», вторая — в Копыльском районе. Завершив тестирование, «Белтелеком» готов к внедрению сетей пятого поколения в Беларуси.
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