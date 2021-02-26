ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ ПРОВОДИТ 2 МАРТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

17:50 26.02.2021 2 марта 2021 года в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия при участии начальника отдела взыскания таможенной задолженности Натальи Кузьмич. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, задать вопросы по взысканию таможенной задолженности в отношении физических и юридических лиц можно будет с 10.00 до 11.00 по номеру телефона 8-017-218-96-60.