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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ ПРОВОДИТ 2 МАРТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
17:50 26.02.2021
2 марта 2021 года в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия при участии начальника отдела взыскания таможенной задолженности Натальи Кузьмич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, задать вопросы по взысканию таможенной задолженности в отношении физических и юридических лиц можно будет с 10.00 до 11.00 по номеру телефона 8-017-218-96-60.
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