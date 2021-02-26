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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АГРОКОМБИНАТА «ДЗЕРЖИНСКИЙ» СОСТОИТСЯ 30 МАРТА
17:42 26.02.2021
30 марта 2021 года состоится общее собрание акционеров ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на агрокомбинате, на собрании будет заслушан отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году и перспективах развития в 2021 году.
Кроме того, с отчетами выступят наблюдательный совет и ревизионная комиссия.
Акционеры утвердят годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2020 год.
Кроме того, на собрании пойдет речь об использовании прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2020 год и выплате дивидендов.
Планируется также избрать новых членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, внести изменения в устав ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», обсудить безвозмездную передачу основных средств.
Всего на повестке дня собрания для рассмотрения значатся 9 вопросов.
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