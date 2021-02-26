30 марта 2021 года состоится общее собрание акционеров ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на агрокомбинате, на собрании будет заслушан отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году и перспективах развития в 2021 году.

Кроме того, с отчетами выступят наблюдательный совет и ревизионная комиссия.

Акционеры утвердят годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2020 год.

Кроме того, на собрании пойдет речь об использовании прибыли, остающейся в распоряжении общества за 2020 год и выплате дивидендов.

Планируется также избрать новых членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, внести изменения в устав ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», обсудить безвозмездную передачу основных средств.

Всего на повестке дня собрания для рассмотрения значатся 9 вопросов.