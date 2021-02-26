Комитет «Минскоблимущество» 24 февраля 2021 г. провел «круглый стол» по вопросу взаимодействия с инвесторами в сфере имущественных отношений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, на мероприятии обсуждены аспекты координации работы с неиспользуемым имуществом применительно к использованию различных механизмов его вовлечения в оборот посредством передачи и продажи инвесторам.

Кроме того, рассмотрены вопросы внедрения новых технологий в части создания интерактивных 5-D паспортов для обеспечения наибольшей привлекательности объектов среди инвесторов.