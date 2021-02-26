Комитет «Витебскоблимущество» 25 февраля продал на аукционе автомобильную газозаправочную станцию Витебскоблгаза в Верхнедвинске.

Как сообщает сайт Витебского облисполкома, АГЗС 2005 года постройки с объектами благоустройства пытались продать с 2017 года и лишь 7-й объявленный аукцион оказался результативным, когда цена продажи была снижена на 80%. На эту цену нашлось 2 покупателя. В итоге АГЗС продана за 50 300 рублей частной организации из Полоцка.

Сегодня еще не нашли своего покупателя заправочные станции, расположенные в Витебске в конце Московского проспекта, а также в Лепеле и Толочине. Все объекты находятся в очень хорошем состоянии.

Также 25 февраля было продано административное здание – бывшее управление колхоза в д.Белево Оршанского района. Результативным стал лишь 5-й аукцион, когда была установлена начальная цена равная одной базовой величине. В итоге административное здание было продано за 30 рублей жительнице Барани под развитие предпринимательской деятельности.

В текущем году в Витебской области по-прежнему наибольшим спросом пользуются объекты, выставляемые на аукцион за базовую величину и со снижением цены на 80%.

На сегодня комитетом подготовлен и руководством облисполкома утвержден перечень неиспользуемых и неэффективно используемых объектов, планируемых к продаже текущем году.

В целом в 2021 году планируется выставить на аукцион и продать 365 неиспользуемых объектов, из которых 130 будут выставляться на продажу впервые.

Среди предлагаемых объектов можно отметить бывший винодельческий завод и мебельную фабрику в Витебске, гостиницу в Орше, учебный корпус политехнического колледжа в Новополоцке.