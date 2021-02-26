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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
17:03 26.02.2021
Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях Минской области за январь 2021 года составили 65,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, эта категория плательщиков за январь внесла в бюджет 307,8 млн рублей, из них организации – 284,7 млн рублей, или 92,5%, индивидуальные предприниматели – 23,1 млн рублей, или 7,5%.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличились на 1,0%, или на 2,8 млн рублей.
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