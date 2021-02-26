Организации холдинга «Белресурсы» за январь 2021 года собрали 2,7 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, в январе 2021 года общества холдинга значительно увеличили к январю 2020 года объемы сбора (заготовки) отходов электрического и электронного оборудования, а также продолжили работу по сбору отработанных масел.

Обеспечено и выполнение расчетного задания по поставкам лома и отходов цветных металлов в счет республиканских (государственных) нужд на 122%.

Из-за неблагоприятных погодных условий в целом по холдингу допущено снижение общего объема сбора ВМР и отставание в выполнении государственного заказа на поставку лома и отходов черных металлов.