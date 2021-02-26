|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ СОБРАЛИ 2,7 ТЫС. ТОНН ВМР
16:18 26.02.2021
Организации холдинга «Белресурсы» за январь 2021 года собрали 2,7 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов (ВМР).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, в январе 2021 года общества холдинга значительно увеличили к январю 2020 года объемы сбора (заготовки) отходов электрического и электронного оборудования, а также продолжили работу по сбору отработанных масел.
Обеспечено и выполнение расчетного задания по поставкам лома и отходов цветных металлов в счет республиканских (государственных) нужд на 122%.
Из-за неблагоприятных погодных условий в целом по холдингу допущено снижение общего объема сбора ВМР и отставание в выполнении государственного заказа на поставку лома и отходов черных металлов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2021
Курсы в банках
на 26.02.2021
Конвертация в банках
на 26.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте