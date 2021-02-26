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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНИЕ МАЙНИНГ ФЕРМ В БЕЛАРУСИ ИЗУЧАЕТСЯ - МИНИСТР
15:55 26.02.2021
Вопрос перспективы создания майнинг ферм в Беларуси изучается. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.
По его словам, в некоторых странах это направление успешно развивается. Китай добывает наибольшее количество биткойна. Большинство крупнейших в мире майнинг- пулов находится в этой стране. На ее долю приходится 65 % всей мощности сети. Майнинг фермы развиваются также в США, Канаде, России и других странах.
«Для нас это новое направление. Оно интересное, но для того, чтобы приступить к нему, необходимо детальное, комплексное изучение этого вопроса, в том числе и оценка возможных рисков, связанных с таким видом деятельности. Этим занимаемся», - рассказал Виктор Каранкевич, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.
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