Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 февраля 2021 года выросло до 284,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 284 тыс. 500 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 274 тыс. 743 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1597 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1957 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1602 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 458 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 861 тыс. 238 тестов.