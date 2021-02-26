ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 223 НОВЫЕ КВАРТИРЫ

14:25 26.02.2021 В январе 2021 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 223 новые квартиры. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 7,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,8% от общего объема введенного жилья. Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 6,8 тыс. квадратных метров. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 6,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,1% от общего ввода по области.