18 марта 2021 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минский завод игристых вин».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» в 2020 году и определены основные направления деятельности общества на 2021 год.

Акционеры заслушают отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2020 год.

Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли по итогам работы ОАО «Минский завод игристых вин» за 2020 финансовый год, выплате дивидендов и другие вопросы.