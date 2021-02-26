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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МИНСКОГО ЗАВОДА ИГРИСТЫХ ВИН СОСТОИТСЯ 18 МАРТА
14:08 26.02.2021
18 марта 2021 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минский завод игристых вин».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский завод игристых вин» в 2020 году и определены основные направления деятельности общества на 2021 год.
Акционеры заслушают отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Минский завод игристых вин» за 2020 год.
Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли по итогам работы ОАО «Минский завод игристых вин» за 2020 финансовый год, выплате дивидендов и другие вопросы.
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