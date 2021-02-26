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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
13:42 26.02.2021
Около 9 тонн материалов для стоматологии итальянского производства ввозилось на территорию Евразийского экономического союза по заниженной стоимости. Данный факт установлен сотрудниками Оперативной таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товары перевозил узбекский перевозчик в автопоезде Mercedes из Литвы. Грузовик ь следовал через пункт пропуска «Каменный Лог».
Таможенникам были представлены товаросопроводительные документы, в соответствии с которыми стоимость партии составляла 18,4 тыс. евро. Однако в результате проверки сотрудники Оперативной таможни установили, что фактическая стоимость товара занижена в 2 раза.
По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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