Около 9 тонн материалов для стоматологии итальянского производства ввозилось на территорию Евразийского экономического союза по заниженной стоимости. Данный факт установлен сотрудниками Оперативной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товары перевозил узбекский перевозчик в автопоезде Mercedes из Литвы. Грузовик ь следовал через пункт пропуска «Каменный Лог».

Таможенникам были представлены товаросопроводительные документы, в соответствии с которыми стоимость партии составляла 18,4 тыс. евро. Однако в результате проверки сотрудники Оперативной таможни установили, что фактическая стоимость товара занижена в 2 раза.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.