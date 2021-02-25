|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ЛУКОМЛЬСКОЙ ГРЭС ИДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШЕСТОГО ТУРБОАГРЕГАТА
12:32 26.02.2021
На Лукомльской ГРЭС ведется капитальный ремонт блока станционного № 6.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Витебскэнерго», на оборудовании выполняется большой комплекс работ по повышению экономичности и надежности блока, в том числе и со вскрытием всех цилиндров турбоагрегата и заменой рабочих лопаток 29 и 34 ступеней. Общая продолжительность начавшегося с декабря прошлого года ремонта составит более 6 месяцев.
В настоящее время на блоке станционном № 6 проводится диагностика и ремонт цилиндров, роторов и лопаточного аппарата турбоагрегата, маслосистемы, проверка и ремонт системы регулирования и парораспределения, а также выполняется экспертиза промышленной безопасности пароперепускных паропроводов высокого давления.
Параллельно на ГРЭС идет ремонт блока станционного № 4 с реализацией проекта «Реконструкция системы автоматического регулирования частоты и мощности», в котором предусмотрен значительный объем работ по ремонту электротехнического оборудования и автоматики турбоагрегата, в том числе изменение алгоритмов управления блока.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
Курсы в банках
на 26.02.2021
Конвертация в банках
на 26.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте