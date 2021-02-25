На Лукомльской ГРЭС ведется капитальный ремонт блока станционного № 6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Витебскэнерго», на оборудовании выполняется большой комплекс работ по повышению экономичности и надежности блока, в том числе и со вскрытием всех цилиндров турбоагрегата и заменой рабочих лопаток 29 и 34 ступеней. Общая продолжительность начавшегося с декабря прошлого года ремонта составит более 6 месяцев.

В настоящее время на блоке станционном № 6 проводится диагностика и ремонт цилиндров, роторов и лопаточного аппарата турбоагрегата, маслосистемы, проверка и ремонт системы регулирования и парораспределения, а также выполняется экспертиза промышленной безопасности пароперепускных паропроводов высокого давления.

Параллельно на ГРЭС идет ремонт блока станционного № 4 с реализацией проекта «Реконструкция системы автоматического регулирования частоты и мощности», в котором предусмотрен значительный объем работ по ремонту электротехнического оборудования и автоматики турбоагрегата, в том числе изменение алгоритмов управления блока.