ООО «АСБ Лизинг» совместно с ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» запустили новую лизинговую программу «АСБ МАЗ-лизинг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается приобрести в финансовый лизинг автомобили МАЗ по привлекательной ставке от 7,75% годовых в белорусских рублях сроком до 5 лет включительно.

Ознакомиться более подробно с программой можно здесь.