|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ООО «АСБ ЛИЗИНГ» И ОАО «МАЗ» ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ ЛИЗИНГОВУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
12:29 26.02.2021
ООО «АСБ Лизинг» совместно с ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» запустили новую лизинговую программу «АСБ МАЗ-лизинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается приобрести в финансовый лизинг автомобили МАЗ по привлекательной ставке от 7,75% годовых в белорусских рублях сроком до 5 лет включительно.
Ознакомиться более подробно с программой можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
Курсы в банках
на 26.02.2021
Конвертация в банках
на 26.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте