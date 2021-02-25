В Могилевской области розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 375,2 млн рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,8 рубля против 10,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота области, в январе 2021 г. составил 339,6 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 14,5 млн рублей, или 80,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 172,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню января 2020 г.