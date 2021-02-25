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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,7%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 3,9%
11:34 26.02.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 375,2 млн рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,8 рубля против 10,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота области, в январе 2021 г. составил 339,6 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 14,5 млн рублей, или 80,9% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 172,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню января 2020 г.
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