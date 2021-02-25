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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛА ОКОЛО 1,5 МЛРД КВТ∙Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
11:27 26.02.2021
С момента включения в сеть на первом энергоблоке БелАЭС выработано около 1,5 млрд кВтч электроэнергии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.
Сейчас на первом блоке БелАЭС проходит этап опытно-промышленной эксплуатации, проводятся соответствующие испытания и регламентные работы с последующим переходом к комплексному опробованию оборудования блока на номинальной мощности, которое будет организовано в течение 15 суток. После его завершения в установленном порядке блок будет принят приемочной комиссией в промышленную эксплуатацию.
«Готовность второго энергоблока - 78%. В настоящее время здесь выполняется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов, прокладка кабельной продукции», - сказал министр, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.
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