С момента включения в сеть на первом энергоблоке БелАЭС выработано около 1,5 млрд кВтч электроэнергии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.

Сейчас на первом блоке БелАЭС проходит этап опытно-промышленной эксплуатации, проводятся соответствующие испытания и регламентные работы с последующим переходом к комплексному опробованию оборудования блока на номинальной мощности, которое будет организовано в течение 15 суток. После его завершения в установленном порядке блок будет принят приемочной комиссией в промышленную эксплуатацию.

«Готовность второго энергоблока - 78%. В настоящее время здесь выполняется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов, прокладка кабельной продукции», - сказал министр, которого цитирует Telegram-канал Министерства энергетики.