Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года составил 59,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,9 млрд рублей, или на 3,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг на 1 февраля 2021 года составил 18,3 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 35,7 млн. долларов США: 25,5 млн. долларов США – правительства Российской Федерации; 10,2 млн долларов США – МБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе 2021 года составило 270,1 млн. долларов США: 84,0 млн долларов США – правительство РФ; 186,1 млн долларов США – банки Китая.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 11,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%.

В январе 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на 625,9 млн долларов США.