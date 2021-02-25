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ЭКОНОМИКА РБ


АПК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ХВАТАЕТ ВЫРУЧКИ, ПРИБЫЛИ И ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ


10:39 26.02.2021

АПК Витебской области не хватает выручки, прибыли и финансовых потоков. Это признал заместитель премьер-министра Александр Субботин после заседания Витебского облисполкома с участием правительства.

Как сообщает сайт правительства, на совещании обсуждали работу аграриев северного региона после принятия указа № 70 о развитии АПК Витебской области. Документ был подписан год назад, начал работать с апреля-мая 2020 года, а юридические вопросы с формированием агропромышленных объединений завершены в августе.

"Может быть, еще недостаточно времени прошло, чтобы давать какой-то анализ работы. Тем не менее, в Витебской области есть положительные показатели - хорошо сработало растениеводство, животноводство, другие цифры выросли. Но вместе с тем существует много проблем - не хватает выручки, прибыли и финансовых потоков, чтобы более интенсивно заработали созданные агрообъединения. Эти и другие вопросы видит правительство, над ними совместно будем работать", - отметил Александр Субботин.

Он подчеркнул, что первые детальные итоги можно будет подводить через год после запуска всех агрообъединений, расчистки долгов организаций - во втором полугодии 2021 года.

На расширенном заседании Витебского облисполкома участники обсудили инвестпроекты, проблему долговых обязательств организаций, изношенности техники в АПК области, затронули тему источников финансирования проектов в сельском хозяйстве.
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