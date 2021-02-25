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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛИ НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ
09:51 26.02.2021
Специалисты «Белоруснефти» открыли залежь углеводородов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белоруснефть», при бурении скважины № 1 Восточно-Избыньской на глубине более 4,2 тыс. м получен приток нефти дебитом 20 т в сутки.
Новый актив расположен в Хойникском районе, центральной структурной зоне Припятского прогиба.
После завершения строительства и освоения скважины, уточнения геологического строения Восточно-Избыньского месторождения, планируется подсчитать запасы углеводородов, поставить их на государственный баланс.
Для изучения ресурсного потенциала этой части Припятского прогиба в 2021-2022 гг. специалисты «Белоруснефти» планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.
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