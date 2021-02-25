Специалисты «Белоруснефти» открыли залежь углеводородов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белоруснефть», при бурении скважины № 1 Восточно-Избыньской на глубине более 4,2 тыс. м получен приток нефти дебитом 20 т в сутки.

Новый актив расположен в Хойникском районе, центральной структурной зоне Припятского прогиба.

После завершения строительства и освоения скважины, уточнения геологического строения Восточно-Избыньского месторождения, планируется подсчитать запасы углеводородов, поставить их на государственный баланс.

Для изучения ресурсного потенциала этой части Припятского прогиба в 2021-2022 гг. специалисты «Белоруснефти» планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.