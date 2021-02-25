В январе 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 1 млн тонн грузов, или 81,8% к январю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 128,2 млн тонно-километров, или 98,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 11,6 млн человек, или 78,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 68,4 млн пассажиро-километров, или 74,5% к уровню января 2020 г.