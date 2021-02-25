Власти Беларуси намерены перевести индивидуальных предпринимателей к более сложным формам организации и функционирования. Об этом заявил председатель Совета по развитию предпринимательства Беларуси Дмитрий Крутой на встрече с руководителями ведущих деловых ассоциаций страны, комментируя предложенные Комитетом госконтроля Беларуси изменения в налогообложении ИП.

«Письмо КГК с предложениями по изменению системы налогообложения ИП получило большой резонанс в прессе. Полагаю, что все эти схемы ухода от налогов – точечные случаи несистемного характера. Тем не менее в ходе контрольно-проверочной деятельности в течение длительного периода сформирована база минусов функционирования института ИП», - пояснил он

При этом Дмитрий Крутой отметил, что можно просто подправить законодательство, чтобы такие схемы ухода от налогов через ИП стали невозможны, однако, «возможно, пришло время для системных эволюционных изменений».

«Сейчас идет большая консультационная работа, и моя задача – «напитаться» от вас информационно, чтобы глубже понять сложившиеся здесь проблемы и обсудить конструктивные подходы по их решению. Наша цель – сформировать условия налогообложения, которые обеспечивали бы справедливую конкуренцию и стимулировали эволюцию бизнеса, переход от ИП к более сложным формам его организации и функционирования», - сказал замглавы администрации.

Предлагаемые Госконтролем меры включают отмену с 2022 года единого налога для ИП с переводом на упрощенную систему налогообложения с уплатой налога в размере 5% от выручки либо 16% для «высокодоходных» видов деятельности, таких как консультационные, маркетинговые и иные услуги, и т.д.