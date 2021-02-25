ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 0,1%

18:15 25.02.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь 2021 года в текущих ценах составил 903,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,1% к уровню января 2020 г.