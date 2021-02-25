Один из выходов станции метро «Октябрьская» с 26 февраля по 19 марта будет закрыт. Об этом сообщает госпредприятие «Минский метрополитен».

«В период с 26 февраля по 19 марта 2021 года будет полностью закрыт выход №1-2 станции «Октябрьская» в связи с проведением ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.