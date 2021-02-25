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ЭКОНОМИКА РБ
ОДИН ИЗ ВЫХОДОВ СТАНЦИИ МЕТРО «ОКТЯБРЬСКАЯ» С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 19 МАРТА БУДЕТ ЗАКРЫТ
17:52 25.02.2021
Один из выходов станции метро «Октябрьская» с 26 февраля по 19 марта будет закрыт. Об этом сообщает госпредприятие «Минский метрополитен».
«В период с 26 февраля по 19 марта 2021 года будет полностью закрыт выход №1-2 станции «Октябрьская» в связи с проведением ремонтных работ», - говорится в сообщении.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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