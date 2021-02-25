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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 14%


17:46 25.02.2021

Промышленное производство в СЭЗ «Гродноинвест» в 2020 году выросло на 14% и превысило 3 млрд рублей.

Таким образом, СЭЗ формирует 28% промышленного производства Гродненской области.

Как сообщает сайт СЭЗ, всего за пятилетку производство промышленной продукции выросло в 2,4 раза. По итогам 2020 года рентабельность продаж увеличилась вдвое и составила 20%. Опережающими темпами выросли отгрузки инновационной продукции. За год показатель вырос на 16% до 3,1 млн рублей. На 18% выросла производительность труда. Это второй показатель среди СЭЗ республики.

Доля резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в общем объеме промышленного производства Гродненской области постоянно увеличивается. За пять лет удельный вес вырос с 19% до 28%. В отдельных отраслях, таких как деревообработка, производство мебели, текстильная промышленность, удельный вес превысил 50%. Большая часть продукции (68%) резидентов СЭЗ экспортируется в 65 стран мира.

Лидером в отраслевом разрезе является сектор деревообработки и производства мебели. В 2020 году производство продукции в данной отрасли превысило миллиард рублей. Наибольшие темпы роста продемонстрировали производители продуктов питания (139%), фармацевтической продукции (138%), оптической и электронной аппаратуры (134%), изделий из дерева и бумаги (125%), машин и оборудования (115%). На 21% приросло производство услуг транспортной деятельности. Данное направление развивается на новых участках СЭЗ в Гродненском и Свислочском районе на границе с Польшей.

В 2020 году 48% промышленной продукции СЭЗ «Гродноинвест» произведено на индустриальных площадках в Сморгонском районе. 29% производства приходится на город Гродно, 8% - на Лидский район. Лидерами по темпу роста за 2020 год стали Сморгонский (136%) Гродненский (123%) и Свислочский (123%) районы.
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