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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА В 2020 ГОДУ ВОЗРОСЛИ НА 23%
17:00 25.02.2021
Поступления в бюджет Минской области от использования и реализации имущества коммунальной собственности в 2020 году возросли по сравнению с 2019 годом на 23% и составили Br33,8 млн. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии комитета государственного имущества Минского областного исполнительного комитета.
Как сообщили ЭКОПРЕС в Госкомитете по имуществу, в прошлому году также приняты меры по действенной оптимизации работы с неиспользуемыми объектами недвижимого имущества, сформированы новые механизмы регулирования данного процесса. В результате в Минской области вовлечено в хозяйственный оборот либо снесено 592 неиспользуемых объекта, в том числе 68 – находившихся в коммунальной собственности.
Также возросла результативность продаж государственной недвижимости. Так, в 2020 году продан 121 объект на общую сумму практически Br5 млн. Общая площадь неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной собственности по сравнению с 2019 годом сократилась.
В рамках работы по государственной поддержке субъектов хозяйствования в условиях мировой пандемии в Минской области в 2020 году предоставлены льготы по арендной плате за государственную недвижимость в виде снижения ее размера либо отсрочки платежей 127 арендаторам на общую сумму Br545 тыс.
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