Поступления в бюджет Минской области от использования и реализации имущества коммунальной собственности в 2020 году возросли по сравнению с 2019 годом на 23% и составили Br33,8 млн. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии комитета государственного имущества Минского областного исполнительного комитета.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Госкомитете по имуществу, в прошлому году также приняты меры по действенной оптимизации работы с неиспользуемыми объектами недвижимого имущества, сформированы новые механизмы регулирования данного процесса. В результате в Минской области вовлечено в хозяйственный оборот либо снесено 592 неиспользуемых объекта, в том числе 68 – находившихся в коммунальной собственности.

Также возросла результативность продаж государственной недвижимости. Так, в 2020 году продан 121 объект на общую сумму практически Br5 млн. Общая площадь неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной собственности по сравнению с 2019 годом сократилась.

В рамках работы по государственной поддержке субъектов хозяйствования в условиях мировой пандемии в Минской области в 2020 году предоставлены льготы по арендной плате за государственную недвижимость в виде снижения ее размера либо отсрочки платежей 127 арендаторам на общую сумму Br545 тыс.