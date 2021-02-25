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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СОСТАВИЛ 0,9%
16:47 25.02.2021
В январе 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах 110,3 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2020 года в сопоставимых ценах на 0,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 17,4 тыс. тонн, молока – 59 тыс. тонн, яиц получено 23,4 млн. штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,7% молока и 92,4% производства яиц.
На 1 февраля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 520,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 172 тыс. голов. Численность свиней составила 139,2 тыс. голов.
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