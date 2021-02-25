Доля индивидуального жилищного строительства в Беларуси будет составлять не менее 40% от общего объема возведенного жилья. Об этом заявил на пресс-конференции начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов.

По его словам, в 2020 году было введено в эксплуатацию более 10 тыс. индивидуальных жилых домов, общая площадь которых составляет более 1,7 млн кв. м. Это примерно 110% от годового задания и, соответственно, 42% от общего ввода. Это говорит о востребованности такого вида строительства.

Владислав Шаповалов рассказал, что наиболее востребованы участки для индивидуального жилищного строительства вокруг крупных и средних населенных пунктов. Существенное влияние на это оказывает наличие инфраструктуры.

«Сегодня реализация индивидуального жилищного строительства осуществляется двумя способами: самостоятельно гражданами и государственными заказчиками. «Как показывает практика, граждане заказывают у подрядных организаций только отдельные виды работ. Хотя, по нашему мнению, это не совсем верно, потому что при строительстве таким способом граждане не учитывают всех затрат, которые потом понесут», – подчеркнул начальник главного управления.

По его информации, строительство индивидуального жилья будет проходить путем застройки территории с акцентом на создание экологически благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной среды проживания с сохранением существующих природных комплексов, а также развитием безбарьерной среды, необходимой для социальной интеграции и самостоятельной деятельности всех категорий граждан, включая физически ослабленных лиц.

«Комплексную индивидуальную застройку предпочтительно осуществлять одним застройщиком, в том числе для упорядочения и улучшения архитектурного облика населенных пунктов. Положительные аспекты комплексной индивидуальной жилой застройки заключаются в том, что такие жилые дома граждане получат в установленные сроки, будет исключена практика возведения зданий-долгостроев, нарушающих общую дизайнерскую концепцию жилых районов», – пояснил Владислав Шаповалов.