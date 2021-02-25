Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 февраля 2021 года выросло до 282,9 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 282 тыс. 898 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 273 тыс. 146 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1413 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1948 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1191 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 169 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 841 тыс. 780 тестов.