За 2020 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6%, рентабельность продаж – 5,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 2953,6 млн рублей, в том числе просроченная – 1014,7 млн рублей, или 34,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 5931,4 млн рублей, в том числе просроченная – 1104,9 млн рублей, или 18,6% от общего объема кредиторской задолженности.