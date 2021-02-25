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ЭКОНОМИКА РБ


НА ВИТЕБСКОЙ ТЭЦ ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРУ-110 КВ


14:12 25.02.2021

В филиале «Витебская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» идет подготовка к технической модернизации ОРУ-110 кВ с установкой нового трансформатора 40,0 МВА.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», строительно-монтажные работы планируется начать в мае текущего года.

На сегодня по договору с ОАО «Сименс Трансформаторы» изготовлен и поставлен на производственную площадку филиала силовой трансформатор ТДН-40000/110-У1. На заводе-изготовителе предварительно проведены его успешные испытания. Транспортная масса агрегата составила 45,5 тонн, полная масса – 54,0 тонны.

Работы по технической модернизации будут выполняться в соответствии с разработанным строительным проектом, предусматривающим технические решения по замене трансформатора, терминалов релейной защиты и прочего электротехнического оборудования, подлежащего замене в связи с его физическим и моральным износом.

Целью выполнения вышеназванных работ является обеспечение надежной и экономичной работы филиала «Витебская ТЭЦ».
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