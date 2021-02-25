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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ В 2020 ГОДУ РАБОТЕ
13:37 25.02.2021
Коллегия Комитета государственного контроля на заседании 24 февраля подвела итоги работы за 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2020 году проведено 487 проверок (по сравнению с 2016 годом их количество сократилось в 2,5 раза). В то же время увеличилось количество мероприятий упреждающего и профилактического характера: проведено 1093 мониторинга (в 2019 году – 1070), 129 аудитов эффективности (31), из которых 42 аудита реализованы в целях осуществления контроля за выполнением в регионах мероприятий, включенных в государственные программы.
В 2020 году Комитетом госконтроля подготовлены заключения об исполнении за 2019 год республиканского бюджета, 4 государственных внебюджетных фондов, а также бюджета Союзного государства.
По результатам контрольно-аналитических мероприятий взыскано, восстановлено в бюджет и обращено в доход государства 155 млн рублей. Сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму 312,5 млн рублей. В правоохранительные органы направлено 1362 материала.
Департаментом финансовых расследований выявлено 436 преступлений, в том числе 174, которые относятся к категории тяжких, и 2 преступления, совершенных организованными группами.
С использованием информации Департамента финансового мониторинга правоохранительными органами в 2020 году применено мер ответственности на сумму 55,3 млн рублей, поступило в бюджет 57,6 млн рублей, выявлено 327 преступлений.
Правительству, государственным органам и иным ответственным исполнителям направлено свыше 3 тыс. писем с конкретными предложениями по повышению эффективности использования государственных средств и имущества. В принятых нормативных правовых актах реализовано 70 предложений Комитета госконтроля по совершенствованию законодательства.
В прошлом году проведено 522 прямые телефонные линии и выездных приема, 160 «горячих линий», на личных приемах принято почти 2 тыс. граждан, рассмотрено 7,5 тыс. письменных обращений.
В 2021 году работа органов Комитета госконтроля будет направлена на комплексное изучение проблем в различных отраслях экономики с точки зрения неукоснительного соблюдения государственных интересов, обеспечения финансовой дисциплины и законности. Деятельность Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга будет сконцентрирована на выявлении и пресечении фактов неуплаты налогов, выплаты заработной платы «в конвертах», противодействии коррупционным проявлениям и легализации преступных доходов, жестком пресечении деструктивной деятельности и источников ее финансирования.
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