|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ПОСТРОИТ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ
13:25 25.02.2021
В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован новый резидент - ООО «Альтоватт».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по строительству и обслуживанию энерготехнологической установки, которая позволит промышленным потребителям – резидентам СЭЗ «Минск» - оптимизировать энергопотребление за счет использования систем хранения энергии мегаваттного класса (СХЭ).
Управлять проектом на стадии проектирования и строительства будет компания «Пьюа Энерджи», которая курирует проекты ирландских инвесторов в Беларуси.
Таким образом, в реализацию проекта будут вложены ирландские инвестиции (порядка 4,5 млн евро).
Строительство энерготехнологической установки позволит компаниям-резидентам СЭЗ «Минск» снизить себестоимость своей продукции за счет оптимизации затрат на электроэнергию в дневное время. Компания «Альтоватт» также будет оказывать услуги резидентам по обслуживанию СХЭ в течение всего срока эксплуатации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
Курсы в банках
на 25.02.2021
Конвертация в банках
на 25.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте