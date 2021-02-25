В свободной экономической зоне «Минск» зарегистрирован новый резидент - ООО «Альтоватт».

Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по строительству и обслуживанию энерготехнологической установки, которая позволит промышленным потребителям – резидентам СЭЗ «Минск» - оптимизировать энергопотребление за счет использования систем хранения энергии мегаваттного класса (СХЭ).

Управлять проектом на стадии проектирования и строительства будет компания «Пьюа Энерджи», которая курирует проекты ирландских инвесторов в Беларуси.

Таким образом, в реализацию проекта будут вложены ирландские инвестиции (порядка 4,5 млн евро).

Строительство энерготехнологической установки позволит компаниям-резидентам СЭЗ «Минск» снизить себестоимость своей продукции за счет оптимизации затрат на электроэнергию в дневное время. Компания «Альтоватт» также будет оказывать услуги резидентам по обслуживанию СХЭ в течение всего срока эксплуатации.