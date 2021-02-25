|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ЛИДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛСЯ КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
13:14 25.02.2021
В Лидской центральной районной больнице 25 февраля открылся кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, оборудование приобретено за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19. Это один из 13 КТ-аппаратов на 64 среза, закупленных для Беларуси по данной программе.
Чуть позже в Беларусь прибудут еще 12 КТ на 128 срезов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.02.2021
Курсы в банках
на 25.02.2021
Конвертация в банках
на 25.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте