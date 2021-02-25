В Лидской центральной районной больнице 25 февраля открылся кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, оборудование приобретено за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19. Это один из 13 КТ-аппаратов на 64 среза, закупленных для Беларуси по данной программе.

Чуть позже в Беларусь прибудут еще 12 КТ на 128 срезов.