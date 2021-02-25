Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2020 году составили 103,1% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 28%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,1%.