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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ БЕЛОРУССКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛ ОКОЛО $900 МЛН


12:00 25.02.2021

Объем белорусского фармацевтического рынка за 2020 год составил около $900 млн, или около 400 млн условных упаковок. Об этом на итоговой коллегии Минздрава сообщил генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Сергей Казакевич.

По его словам, на постоянном контроле в компании находится производство и реализация препаратов, наиболее востребованных при лечении пневмоний и COVID-19. Это 146 позиций, 80% из них — продукция организаций холдинга «Белфармпром». Объемы производства и поставок таких препаратов существенно возросли.

За год, к примеру, отгружено Меропенема, Атракуриума и Цефтриаксона в объеме более 7-летней потребности, Парацетомола и Азитромицина — более 4-летней и т.д.

Управляющей компанией также продолжается работа по локализации в Беларуси производства российской вакцины Спутник V.

«В ближайшие дни стартует производство вакцины из полупродукта на площадях РУП «Белмедпрепараты». Параллельно с одной из российских компаний продолжается работа по организации выпуска вакцины по полному производственному циклу», - сказал Сергей Казакевич.

Он отметил, что белорусские производители активно осваивают производство препаратов аналогов зарубежных лекарств. Доля таких аналогов в объеме поставок на белорусский рынок только по организациям холдинга в 2020 году составила 60%. В 2020 г. зарегистрированы отечественные аналоги Риваксан (Академфарм) и Д3-капс максима. Кроме того, зарегистрированы субстанции для дальнейшей регистрации и производства препаратов Надропарин (БМП, аналог Фраксипарина), Далтепарин натрия (БМП, аналог Фрагмина) и Пазопаниб (ИБОХ, аналог Вотриента). Продолжается работа по возможной локализации препаратов из портфеля F.Hoffmann-La Roche Ltd., в том числе по препарату из данного перечня — Перьета.

«Важно отметить, что цены на белорусские лекарства не только растут значительно более низкими темпами, но и по ряду позиций снижаются. Так, по результатам процедур государственных закупок цены на продукцию организаций холдинга в 2020 году были снижены в среднем на 11,5% по сравнению с предыдущим годом или более чем на 7 млн рублей», - сказал Сергей Казакевич.

При этом, отдавая безусловный приоритет потребности отечественного здравоохранения, белорусские производители продолжают планомерно наращивать экспорт. В 2020 году поставлено на экспорт белорусских лекарств на сумму $199,05 млн. Это на 8,2% больше, чем в 2019 году.
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