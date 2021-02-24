В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7%, промежуточные товары – 101,3%, потребительские товары – 100,6%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,7%, в том числе в растениеводстве – 102,6%, животноводстве – 101,5%.