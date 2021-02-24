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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 1,1%
11:55 25.02.2021
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7%, промежуточные товары – 101,3%, потребительские товары – 100,6%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,7%, в том числе в растениеводстве – 102,6%, животноводстве – 101,5%.
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