В Минске 24 февраля 2021 года состоялся финал проекта «100 идей для Беларуси».

Участниками гранд-финала 10-го сезона стали победители итоговых отборочных туров в областях, городе Минске, а также в Национальной академии наук Беларуси. Отборочные туры состоялись в декабре прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в рамках мероприятия начала работу интерактивная выставка-презентация «Навигатор идей». На ней в 10 кластерах были представлены авторские разработки финалистов.

Экспертный совет, в состав которого вошли заслуженные люди всех отраслей науки, а также представители органов государственного управления, предприятий и организаций, инвесторы, определил имена абсолютных победителей инновационного проекта в десяти номинациях среди учащихся, а также студентов и работающей молодежи в двух возрастных группах.

В номинации «Медицина, фармация, медицинская техника» сразу три победителя: Анна Бондарович с проектом «Создание мультипараметрийного комплекса для сенсорных секвенций с целью активизации межполушарных связей и коррекции двигательных дисфункций рук у детей со спастической формой детского церебрального паралича»; авторский коллектив Евгения Ковалева, Сергея Кириленко, Андрея Филюстина с проектом «Применение смартфон-ассистированной технологии дополненной реальности для предоперационного планирования» и Юлия Кухарчик с проектом «Метод медицинской профилактики невынашивания беременности у женщин с сочетанной гинекологической патологией: эндометриоз и миома матки в репродуктивном возрасте».

Лучшими в номинации «Химические технологии, нефтехимия» стали Вероника Щур с проектом «Технология синтеза искусственных генов» и Андрей Сумич с «Новым подходом к получению моющих средств».

Проект «Биопрепарат Мультифаг-С для защиты томата от бактериозов» Полины Орловской одержал победу в номинации «Био- и наноиндустрия».

В номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов» победа у Татьяны Синявской за проект «Птичий дом» и Екатерины Зайцевой за проект «ЭкаТ» – экалагічна, эканамічна і практычна!».

Уверенную победу в номинации «Агропромышленные технологии и производство» одержали Максим Кучвальский со своим проектом «Диагностика маркера скрытого туберкулеза» и Матвей Туровец с проектом «Фрутсы, джерки, пастила – здоровая и полезная еда».

В номинации «Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность» победителями стали Алена Станчик за проект «Гибкие солнечные элементы нового поколения» и Александр Бакович за проект «Солнечный концентратор для производства тепловой энергии в условиях замкнутого водоснабжения».

Авторский коллектив Евгения Харитонова, Сергея Тамковича и Александа Каменщикова стали лучшими в номинации «Промышленные и строительные технологии и производство» с проектом «Многофункциональная платформа, управляемая удаленно «Арси» и Артем Новиков с проектом Novimatic Controller.

В номинации «Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии» победили Максим Суворов и Александр Мельгуй с «Адукацыйнай платформай «БМВ» и Григорий Николаев с проектом «Создание генеративной состязательной нейронной сети для разработки ингибиторов ВИЧ-1».

Александр Баранов с проектом Eco-Dark и Михаил Рыжков с огнетушителем Full Up стали победителями в номинации «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций».

В номинации «Общество, экономика и социальная сфера» лучшими стали Екатерина Ярмолюк и Эльнур Адилов с проектом «Браслет заботы», а также Вячеслав Афанасьев и Илья Завадский с проектом «Использование Android-приложения в рамках инклюзивного образования».

На церемонии награждения победителей каждый финалист получил сертификат участника. Победителей наградили дипломами и фирменными статуэтками. Также победители были номинированы на гранты Белорусского инновационного фонда, а 10 авторов наиболее перспективных проектов получили от фонда денежные средства на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в ежегодном республиканском конкурсе инновационных проектов.

Организаторами проекта «100 идей для Беларуси» выступили Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при поддержке Министерства образования.

Проект «100 идей для Беларуси» на лучшую инновационную идею в различных сферах социального и экономического развития страны, интересную для практической реализации, стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ.

За всю историю «100 идей» организаторам поступило более 15 тыс. заявок. Более 3 тыс. из них реализованы. Среди них – «Молодежный центр «Гродно», «Молодежный патриотический центр в Брестской крепости», «Ствол пожарный ручной универсальный комбинированный «Викинг», «Метод лечения термических ожогов у детей путем применения лазерного облучения крови», «Инновационный способ восстановления моноблоков дизеля М756», «Автобус предсказаний», «Обучающая площадка виртуальной реальности», «Студенческая мастерская инноваций», «Музей ретро-компьютеров».