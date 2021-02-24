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ЭКОНОМИКА РБ


ФИЛИАЛ БЦЗ № 7 «ОРШАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА НА 1,2 МЛН РУБЛЕЙ


11:30 25.02.2021

В прошедшем году в филиале № 7 «Оршастройматериалы» ОАО «Белорусский цементный завод» начала свою работу растворобетонная установка, которая позволила освоить новый для предприятия вид продукции – товарный бетон и строительный раствор.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, это позволило предприятию увеличить объемы производства по филиалу на 1,2 млн рублей.

С использованием установки выпускаются готовые к применению растворные смеси для стяжек и кладочные смеси для внутренних и наружных работ. По данному виду производства получен сертификат соответствия.

Кроме того, по сравнению с уровнем 2019 года филиал увеличил производство тротуарной плитки в 2,9 раза и бортового камня на 114,1%. Такие показатели достигнуты благодаря закупке дополнительного оборудования и увеличению количества рабочих смен.
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