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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2020 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $185,5 МЛН
11:13 25.02.2021
За 2020 год в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $185,5 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (33,8% от всех поступивших инвестиций), Нидерландов (21,1%) и Кипра (9,4%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $148,5 млн, или 80,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $126 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,5% от всех направленных инвестиций), Казахстана (8,9%).
На долю прямых инвестиций приходилось 92% всех направленных инвестиций за рубеж.
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