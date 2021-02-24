За 2020 год в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $185,5 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (33,8% от всех поступивших инвестиций), Нидерландов (21,1%) и Кипра (9,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $148,5 млн, или 80,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $126 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (85,5% от всех направленных инвестиций), Казахстана (8,9%).

На долю прямых инвестиций приходилось 92% всех направленных инвестиций за рубеж.