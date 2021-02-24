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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДОВЕСТИ ДОЛЮ БЕЛОРУССКИХ ЛЕКАРСТВ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ДО 70-75%
10:52 25.02.2021
Власти Беларуси хотят за пять лет довести долю белорусских лекарств на внутреннем рынке до 70-75% при доле экспорта – не менее 50%. Такие цифры назвал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на коллегии Минздрава, обратив внимание на некоторые вопросы работы отечественных фармпроизводителей.
«Сохраняются проблемы качественного роста. Нет прорывных инвестиционных проектов, портфеля новых маржинальных препаратов, с которыми можно выходить на внешние рынки. Необходима полная мобилизация всех сил, задействование резервов, обеспечивающих безусловное выполнение поручения Главы государства на текущую пятилетку по увеличению объема (в ценовом выражении) белорусских лекарств на внутреннем рынке до 70-75%, при доле экспорта – не менее 50%. Предупреждаю всех персонально, тепличных условий ни для кого не будет. И это не мои требования, это требования времени, требования развития национальной экономики. Уверен, что все поставленные в эти непростые времена задачи вам по силам, и вы по праву будете гордиться достигнутыми высокими результатами. Со своей стороны, готов оказывать всю необходимую поддержку, направленную на дальнейшее повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, качества медицинской помощи населению», - сказал Петришенко, которого цитирует сайт правительства.
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