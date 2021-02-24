В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,7%, с январем 2020 года – 107,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в январе подорожали по сравнению с декабрем на 1,1%. При этом в январе 2021 года к январю 2020 года рост цен составил 6,4%.

Цены на услуги в январе подросли по сравнению с декабрем на 1,0%, в январе 2021 года к январю 2020 года – на 8,2%.