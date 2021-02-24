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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ЗА ЯНВАРЬ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,7%
09:41 25.02.2021
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,7%, с январем 2020 года – 107,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в январе подорожали по сравнению с декабрем на 1,1%. При этом в январе 2021 года к январю 2020 года рост цен составил 6,4%.
Цены на услуги в январе подросли по сравнению с декабрем на 1,0%, в январе 2021 года к январю 2020 года – на 8,2%.
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