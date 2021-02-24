С 1 марта в большинстве регионов Беларуси (за исключением Витебщины) вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля. Охранные меры связаны с началом нереста у щуки.

Вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин (261 рубль). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин, согласно ст.16.25 КоАП РБ (вступит в силу с 1 марта 2021 года). Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность по ст.281 УК РБ и еще более суровые санкции.