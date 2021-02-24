В январе 2021 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 244 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 20,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 7,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 6,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 6,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,9% от общего ввода по области.