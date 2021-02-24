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РАЗРАБОТАНО WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОГНОЗ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ


17:38 24.02.2021

Институт радиобиологии НАН Беларуси разработал рекомендации по возделыванию культур и содержанию животных в личных подсобных (фермерских, приусадебных) хозяйствах на территории радиоактивного загрязнения в отдаленный период после чернобыльской катастрофы.

По информации Института радиобиологии НАН Беларуси, разработка представлена в интерактивном формате в виде информационного web-приложения и позволяет получить прогноз загрязнения продукции растениеводства и животноводства в любом населенном пункте, расположенном на территории радиоактивного загрязнения.

Интерфейс информационного приложения имеет две части. Слева расположено меню, содержащее разделы с информацией, представленной в рекомендациях (особенности накопления радионуклидов разными видами культур, способы снижения содержания радионуклидов в продукции овощных, плодовых и ягодных культур, особенности содержания животных и птицы на территории радиоактивного загрязнения и др.). При выборе раздела в меню необходимый справочный материал отображается в правой части.

Особый интерес представляет раздел «Прогноз загрязнения». Зайдя в него и следуя по цепочке область-район-сельсовет можно выбрать интересующий населенный пункт и получить информацию, к какой зоне радиоактивного загрязнения он относится, прогнозные данные об удельной активности цезия-137 и стронция-90 в растительной и животноводческой продукции, представленные в виде диаграмм. Диаграммы интерактивны: при наведении курсора на столбик на диаграмме отображаются расчетные значения удельной активности радионуклидов и название выбранной сельскохозяйственной культуры или продукции животноводства.

Предусмотрены и другие возможности: диаграммы можно масштабировать, скачать как рисунки.
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