ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставило два новых карьерных самосвала грузоподъемностью 130-136 тонн на промышленные площадки АО «Олкон», входящего в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь» Мурманской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, новая карьерная техника «БЕЛАЗ» поступила на предприятие в рамках реализации инвестиционной программы обновления парка горнотранспортного комплекса

В ремонтном боксе Комсомольского карьера Оленегорского ГОКа специалисты уже приступили к сборке первого самосвала. Планируется, что новый 130-тонник серии БЕЛАЗ-7513 выйдет на линию в конце февраля. Затем на основной промплощадке горно-обогатительного комбината начнут собирать вторую машину.

Особенностью эксплуатации техники в этом северном регионе являются исключительно сложные горно-геологические и горнотехнические условия, а также суровый климат. В таких реалиях горнодобычи на «Олконе» делают ставку на БЕЛАЗы, так как высокие эксплуатационные характеристики белорусских карьерников обеспечивают надежность работы и низкий уровень затрат на обслуживание.

Интересно, что шасси № 1 опытного образца карьерного самосвала БЕЛАЗ-75131 в конце прошлого столетия, в 1998 году, было поставлено именно сюда, на Оленегорский ГОК. Со временем 130-тонники полностью сменили своих предшественников на комбинате – БЕЛАЗы грузоподъемностью 120 тонн.

В настоящее время на перевозке горной массы в карьерах компании «Олкон» используются несколько десятков карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7513 и спецтехники БЕЛАЗ.

АО «Олкон» является самым северным в России производителем железорудного концентрата и разрабатывает месторождения железистых кварцитов Заимандровского железорудного района, расположенные в окрестностях города Оленегорска на Кольском полуострове.