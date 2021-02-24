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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТЕ УСТАНОВЛЕНЫ ФАКТЫ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ»
17:11 24.02.2021
В Бресте установлены факты выплаты заработной платы «в конвертах», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону.
Так, сотрудниками управления оперативных мероприятий налоговой инспекции по Брестской области совместно с сотрудниками подразделений ОБЭП Бреста пресечена незаконная деятельность трех юридических лиц, два из которых торговали товарами низкого ценового сегмента, а одно – оказывало услуги общественного питания.
Общий размер скрытой выручки установлен в размере более 3,4 миллиона рублей.
За прием денег, не учтенных через кассовые оборудования, юридические и их должностные лица уже привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила более 8,5 тысяч рублей.
Кроме того, проводится комплекс мероприятий по установлению реальных размеров заработной платы неоформленных работников.
Наряду с этим правоохранительными органами будет дана правовая оценка по признакам уклонения двумя юридическими лицами от уплаты причитающихся сумм налогов и сборов.
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