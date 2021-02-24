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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2020 ГОД В БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ 17 НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
17:01 24.02.2021
В Беларуси в 2020 г. открылось 17 новых учреждений здравоохранения, несмотря на непростые экономические условия. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, за минувший год были не только введены в эксплуатацию новые объекты здравоохранения, но и приняты меры по финансированию строительства значимых объектов в 2021 году.
Расходы государственного сектора на здравоохранение составляют более 4% ВВП (около 6% по системе национальных счетов), доля расходов в консолидированном бюджете составляет 16%.
Объем производства лекарственных препаратов в стране за пять лет увеличен в 3,5 раза, их экспорт — в 1,8 раза, а доля отечественных препаратов на рынке достигла 50%.
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