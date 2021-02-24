В Беларуси в 2020 г. открылось 17 новых учреждений здравоохранения, несмотря на непростые экономические условия. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, за минувший год были не только введены в эксплуатацию новые объекты здравоохранения, но и приняты меры по финансированию строительства значимых объектов в 2021 году.

Расходы государственного сектора на здравоохранение составляют более 4% ВВП (около 6% по системе национальных счетов), доля расходов в консолидированном бюджете составляет 16%.

Объем производства лекарственных препаратов в стране за пять лет увеличен в 3,5 раза, их экспорт — в 1,8 раза, а доля отечественных препаратов на рынке достигла 50%.